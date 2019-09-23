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12-летний Саид Бебеза нашелся, с ним все в порядке

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- Оксана Гут
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Сотрудниками столичной милиции найден ранее пропавший без вести несовершеннолетний Саид Бебеза.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 21 сентября в ходе продолжавшегося активного комплекса поисковых и розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска СКМ и ИДН УВД Свердловского района совместно с ГУВД Бишкека примерно в 22:00 часов недалеко от бассейна "Дельфин" на бульваре Молодой Гвардии был обнаружен ранее пропавший без вести несовершеннолетний Бебеза С.И. 2007 года рождения.

После чего сотрудниками милиции несовершеннолетний мальчик передан в целости и сохранности родителям.

В милиции напоминают, что 18 сентября в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы И.Н. об оказании содействия в поиске ее сына Бебеза Саида Идрисовича 11 декабря 2007 года рождения. Мальчик 16 сентября примерно в 15:00 часов, находясь в жилмассиве "Дордой", вышел из дома и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381722
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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