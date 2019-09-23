ГСБЭП возместила в бюджет государства более 2,5 млн сомов

Принятыми мерами ГСБЭП в бюджет государства возмещено более 2,5 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики по Нарынской области в ходе проведения досудебного производства по факту выявления товаров, незадекларированных в грузосопроводительных документах, возмещено в бюджет государства 2 миллиона 522 тысячи 133 сома.

Так, в июле 2019 года была остановлена грузовая автомашина марки "ДАФ", прибывшая из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику груженная товарами народного потребления (ТНП).

В ходе досмотра указанного авто было выявлено в грузовом отсеке 43 наименования товара, тогда как заявлено в инвойсе было 10 наименований.

Согласно расчетам Торгово-промышленной палаты КР общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2 миллионов сомов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 223 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Таким образом, в результате принятых мер ГСБЭП, в бюджет государства возмещено 2 миллиона 522 133 сома.

В настоящее время по данному факту продолжается досудебное производство.