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Кандидаты в депутаты пожаловались президенту на квоты для женщин

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- Екатерина Улитина
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Центральная Избирательная Комиссия Кыргызстана опубликовала предварительные итоги выборов депутатов местного кенеша в Сарууйский айыл-окмоту в Иссык-Кульской области. После утверждения результатов, мандаты получат 21 человек, треть из которых достанутся женщинам.

В ЦИК КР отмечают, что прошедшие в воскресенье, 22 сентября, выборы впервые состоялись с применением поправок об обязательной квоте для женщин.

Нововведения стали причиной недовольства кандидатов-мужчин, которые написали жалобу президенту Сооронбаю Жээнбекову. Представители сильной половины человечества, посчитали, что дамы притесняют их права, так как гарантировано получат мандаты даже если наберут меньше голосов, чем мужчины.

В день голосования известная правозащитница Динара Ошурахунова, со ссылкой на главу ОО "Сельская жизнь" Бибигуль Бупебаеву сообщила, что кандидаты в депутаты достигли компромисса: женщины согласились отдать две трети мандатов, гарантированных им законам, мужчинам. Проще говоря, некоторые кандидатки просто сняли себя с голосования.

Впрочем, в списках ЦИК, опубликованных на сайте, число женщин достаточное, чтобы они получили гарантированные законом мандаты. Кстати, многие женщины-кандидаты получили число голосов сопоставимое с голосами, набранными мужчинами.

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева комментируя VB.KG выборы в Сурру отметила, что для избирательной системы - это было тяжелое испытание.

- Любые новшества внедряются с трудом, находятся недовольные и тем не менее выборы прошли. Сегодня женщины наравне с мужчинами, работают, зарабатывают и платят налоги и государтво это устраивает, но как дело доходит до принятия решений женщины встречают препятствия. В Кыргызстане нет ни одного мэра или губернатора женского пола, число депутатов за десять лет снизилось на 20%. Это плохие тенденции. Без женщин у Кыргызстана не получится развивать экономику. На примере Жогорку Кенеша хочу сказать, что часто именно женщины поднимают острые, злободневные вопросы, которые порой игнорируют мужчины, - говорит Эльвира Сурабалдиева.

В ЦИК КР отмечают, что течение трех дней будут рассматривать поступившие жалобы.

С предварительными результатами голосования можно ознакомиться по ссылке


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URL: https://www.vb.kg/381726
Теги:
выборы, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Депутат, ЦИК, Сурабалдиева Эльвира
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Комментарии
Асхат
23.09.2019, 12:16

Квотирование по половому признаку губительно для нашей государственности.

Во власть должны идти лучшие .

Вместо улучшения состава кенешей президент своим законом резко ухудшил состав кенешей.

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