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Келдибеков: Союз с Омурбеком Текебаевым я исключаю

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- Оксана Гут
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Экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков ответил на вопросы VB.KG о вероятности его объединения в преддверии парламентских выборов с политической партией "Ата Мекен".

В бытность депутатом у вас был конфликт с Омурбеком Текебаевым. Если сейчас он вам предложит союз, то вы согласитесь на него?

- Я исключаю это. У нас был тогда не конфликт, а спор. Когда мы были депутатами, то по тем или иным вопросам у нас были разные мнения. Это нормально. А когда господин Текебаев пришел в городской суд, где рассматривалось мое дело, и дал неправильные показания, чтобы специально очернить меня - это был неправильный поступок. Я ему и тогда говорил, "то в чем вы меня обвиняете даже в деле нет". Он что-то придумал, очернил меня и ушел. Он, наверное, за годы заключения обдумал, что клевета и необоснованное очернение человека даром не пройдут. Я не держу никакого зла, но союз с партией "Ата Мекен" я исключаю. У нас разные взгляды, - заявил Келдибеков.

Вы намерены требовать пересмотра своего дела?

- Разумеется, так как я был необоснованно осужден. Мы будем требовать пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Пусть присутствуют самые сильные обвинители, я готов отстоять свою невиновность. Я ни на один тыйын не нанес ущерба государству. Мое дело раз пять прекращали за отсутствием состава преступления, - заключил политик.

Напомним, Ахматбек Келдибеков был задержан 20 ноября 2013 года. Генеральный прокурор возбудил в отношении него уголовные дела по статьям "Коррупция" и "Злоупотребление должностным положением". Политик подозревался в нанесении ущерба государству в бытность его председателем Соцфонда КР, главой ГНС и спикером Жогорку Кенеша в целом более чем на 35 млн сомов.

В 2015 году уголовное дело по коррупции в Соцфонде было прекращено. Гособвинение требовало лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества. А в 2016 году Верховный суд осудил Келдибекова по двум эпизодам, назначив ему штраф в 10 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/381727
Теги:
Ата Мекен, Ахматбек Келдибеков, Омурбек Текебаев, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ущерб
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Комментарии
Ирина
23.09.2019, 13:33

Один из почётных ведущих коррупционеров и воров кричит, что он белый и пушистый?

0
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21
23.09.2019, 14:36

Ты вор и коррупционер, не надо доказывать.

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боб
23.09.2019, 14:53

откуда у вас деньги, вы живёте в элитном городке в орто-сае, там дома стоят не меньше миллиона зелёных

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56
23.09.2019, 15:56

Честный лисенок.при власти и сейчас одни кельдибековы

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Рамиль
23.09.2019, 16:26

Да, но откуда Келдибеков стал миллионером, если ни дня в жизни не проработал в бизнесе. Да и кто он такой, чтобы Теке ему предлагал союз. 

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Кыдык Жуманов
23.09.2019, 16:27

Было бы прекрасно, если бы они все хором исчезли и никогда не слышать эти фамилии, всех либершлюх.

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Макал
23.09.2019, 17:10

Эки козелдун башы бир казанда кайнабайт

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Асаныч
23.09.2019, 20:36

Если у чела есть судимость он может участвовать в парламентских и других выборах?

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Шарипа
23.09.2019, 22:06

Да правильно откуда он кельдибеков белый и пушистый когда народ знает про его дела богатства почему у простого народа нет таких богатств нам даже землю не дают дом построить для благотворительности для близких людей у которых дома не было не надо нам на выборах богатеньких которые за счёт коррупции разбогатели будем голосовать за добросовестных которых знает народа

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кыргыз
24.09.2019, 06:33

Он должен быть рад к тому,что до сих пор не в тюрьме.

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Марат К
24.09.2019, 11:59

Достали уже,одни и те же откормленные наглые лица, доказывайте свою правоту где-нибудь в Африке папуасам, может они вам поверят. И если не будете рваться во власть, то сделаете большое добро стране и народу.

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