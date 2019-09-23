Перестрелка спортсменов в Кара-Суу. Причем здесь Матраимов?

фото: Ыдырыс Исаков

В селе Фуркат Карасуйского района Ошской области произошла перестрелка. Информацию VB.KG подтвердили в областном Управлении внутренних дел.

В милиции отмечают, что 22 сентября им поступило сообщение, о молодом человеке, который поступил в больницу с ранением. Пострадавший Т.Р.у. 1990 года рождения сейчас получает лечение. Расследование этого дела ведет не местная милиция, а подразделение МВД.

Из собственных источников редакции стало известно, что пострадавший молодой человек является воспитанником спортивного клуба Матраимовых.

Журналист Ыдырыс Исаков на своей странице фейсбуке выдвигает еще одну версию. По его сведениям, конфликт произошел между Эмилбеком Кимсановым и главой ошского спорткомитета и известным спортсменом Кылычем Саркабаевым. Кимсанов - бывший таможенник и окул бала Раимбека Матраимова, а пострадавший мужчина является приближенным Кимсанова.

Эта информация не подтверждена из официальных источников.

Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что именно Эмилбек Кимсанов причастен к избиению сына экс-министра МВД Молдомусы Конгантиева. Во время драки ему проломили голову.

Об этой истории писали в средствах массовой информации, однако в милиции данный факт не был зарегистрирован, так как пострадавшие не обращались с заявлением.