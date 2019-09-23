Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Перестрелка спортсменов в Кара-Суу. Причем здесь Матраимов?

2251  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

фото: Ыдырыс Исаков

В селе Фуркат Карасуйского района Ошской области произошла перестрелка. Информацию VB.KG подтвердили в областном Управлении внутренних дел.

В милиции отмечают, что 22 сентября им поступило сообщение, о молодом человеке, который поступил в больницу с ранением. Пострадавший Т.Р.у. 1990 года рождения сейчас получает лечение. Расследование этого дела ведет не местная милиция, а подразделение МВД.

Из собственных источников редакции стало известно, что пострадавший молодой человек является воспитанником спортивного клуба Матраимовых.

Журналист Ыдырыс Исаков на своей странице фейсбуке выдвигает еще одну версию. По его сведениям, конфликт произошел между Эмилбеком Кимсановым и главой ошского спорткомитета и известным спортсменом Кылычем Саркабаевым. Кимсанов - бывший таможенник и окул бала Раимбека Матраимова, а пострадавший мужчина является приближенным Кимсанова.

Эта информация не подтверждена из официальных источников.

Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что именно Эмилбек Кимсанов причастен к избиению сына экс-министра МВД Молдомусы Конгантиева. Во время драки ему проломили голову.

Об этой истории писали в средствах массовой информации, однако в милиции данный факт не был зарегистрирован, так как пострадавшие не обращались с заявлением.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381730
Теги:
МВД, УВД, Ошская область, перестрелка, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
123
23.09.2019, 13:24

Запомните эти лица- это ваши будующие депутаты

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  