26 сентября часть Бишкека останется без воды

26 сентября в некоторых частях города будет отключена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах будет прекращена подача питьевой воды 26 сентября с 9.00 до 15.00 часов в следующих жилых районах:
Ул. М. Фрунзе, ул. Туголбай Ата (линией железной дороги), ул. Панфилова, ул. Ибраимова. В том числе:
· редакция газеты "Вечерний Бишкек",
· Лицеи № 5,
· СШ №№ 67, 30, 24, 28,
· ШГ №6,
· школа-комплекс "Звездочка",
· детские сады №№145, 178, 35, 124, 61, 31, ЦСМ №4, 10,
· АО "Айгул",
· АФ ОКБ "Аалам",
· ОАО "Кыргызтелеком",
· ГП "Кыргызпочтасы",
· Министерство экономики КР,
· ЦУМ "Айчурек",
· ГУМ "Чынар",
· Республиканский диагностический центр,
· Кыргызско-Российский Славянский университет,
· КНАТИ "Кабар",
· Управление охраны МВД КР,
· Театр оперы и балета,
· ОсОО "Кыргызинвест",
· ТД "Мега-Комфорт",
· Музыкальная школа им. Шубина,
· Музей им. Г. Айтиева по ул. Тыныстанова, 78,
· Музей искусств по ул. Абдрахманова, 196,
· Русский Драмтеатр,
· Бизнес центр "Россия",
· Кинотеатр "Ала-Тоо",
· Узбекское Представительство по ул. Тыныстанова, 215,
· Верховный суд по ул.Орозбекова, 37,
· КГГУ им. Арабаева,
· Евразийский Сберегательный Банк по ул. Ибраимова, 40/1,
· Кыргызпатент по ул. Ибраимова, 62,
· ТЦ "Мегакомфорт" по ул. Шопокова 89,
· "Европа" отель+ресторан по ул. Ибраимова, 70,
· "Фон-Биш" по ул. Ибраимова, 100,
· "Неман-Фарм" по ул. Киевская,38,
· Национальная компьютерная гимназия № 5 по ул. Токтогула № 68,
· ТК "Ак-Эмир" по ул. Московская № 78/1,
· Свердловский районный суд г. Бишкек по ул. Ибраимова,64,
· Родильный дом №1 по ул. Усенбаева, 40,
· Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по ул. Токтогула, 80,
· "Динь-Чинь" по ул. Абдрахманова, 135,
· "Алтын" по пр. Чуй 151, 153,
· ТЦ "Beren Gold" по ул. Усенбаева 106,
· Консульство Италии в КР,
· Главное управление государственной службы охраны МВД КР по ул. Киевская № 58.
ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.