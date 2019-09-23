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26 сентября часть Бишкека останется без воды

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- Оксана Гут
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26 сентября в некоторых частях города будет отключена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкек.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Кок-Жар" и магистральных водоводах будет прекращена подача питьевой воды 26 сентября с 9.00 до 15.00 часов в следующих жилых районах:

Ул. М. Фрунзе, ул. Туголбай Ата (линией железной дороги), ул. Панфилова, ул. Ибраимова. В том числе:

· редакция газеты "Вечерний Бишкек",

· Лицеи № 5,

· СШ №№ 67, 30, 24, 28,

· ШГ №6,

· школа-комплекс "Звездочка",

· детские сады №№145, 178, 35, 124, 61, 31, ЦСМ №4, 10,

· АО "Айгул",

· АФ ОКБ "Аалам",

· ОАО "Кыргызтелеком",

· ГП "Кыргызпочтасы",

· Министерство экономики КР,

· ЦУМ "Айчурек",

· ГУМ "Чынар",

· Республиканский диагностический центр,

· Кыргызско-Российский Славянский университет,

· КНАТИ "Кабар",

· Управление охраны МВД КР,

· Театр оперы и балета,

· ОсОО "Кыргызинвест",

· ТД "Мега-Комфорт",

· Музыкальная школа им. Шубина,

· Музей им. Г. Айтиева по ул. Тыныстанова, 78,

· Музей искусств по ул. Абдрахманова, 196,

· Русский Драмтеатр,

· Бизнес центр "Россия",

· Кинотеатр "Ала-Тоо",

· Узбекское Представительство по ул. Тыныстанова, 215,

· Верховный суд по ул.Орозбекова, 37,

· КГГУ им. Арабаева,

· Евразийский Сберегательный Банк по ул. Ибраимова, 40/1,

· Кыргызпатент по ул. Ибраимова, 62,

· ТЦ "Мегакомфорт" по ул. Шопокова 89,

· "Европа" отель+ресторан по ул. Ибраимова, 70,

· "Фон-Биш" по ул. Ибраимова, 100,

· "Неман-Фарм" по ул. Киевская,38,

· Национальная компьютерная гимназия № 5 по ул. Токтогула № 68,

· ТК "Ак-Эмир" по ул. Московская № 78/1,

· Свердловский районный суд г. Бишкек по ул. Ибраимова,64,

· Родильный дом №1 по ул. Усенбаева, 40,

· Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по ул. Токтогула, 80,

· "Динь-Чинь" по ул. Абдрахманова, 135,

· "Алтын" по пр. Чуй 151, 153,

· ТЦ "Beren Gold" по ул. Усенбаева 106,

· Консульство Италии в КР,

· Главное управление государственной службы охраны МВД КР по ул. Киевская № 58.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/381740
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
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