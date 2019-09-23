Кыргызстанцы отдавали органы для незаконных операций в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана расследуют дело трансграничной организованной преступной группировки, которая занималась незаконными операциями по трансплантации человеческих органов. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По данным издания, которое ссылается на информацию начальника Департамента криминальной полиции МВД РК Арманбека Баймурзина, организация действовала в Казахстане с 2017 года. За это время было проведено незаконных 57 операций по трансплантации почек. В них участвовали медицинские работники, доноры из Кыргызстана, Украины и Узбекистана и реципиенты из числа граждан Израиля.

Предварительный преступный доход организаторов составил 10 миллионов долларов. Цинизм преступников и медперсонала клиники дошел до того, что между собой доноров они называли "мясом", - цитирует издание Арманбека Баймурзина.

Он отметил, что перед операцией проводили экспресс-анализы на совместимость и после этого проводили операции. Все пациенты живы, однако один из реципиентов после трансплантации заразился ВИЧ.

В этом году в Казахстане возбуждено 59 уголовных дел за торговлю человеческими органами и тканями.

Отметим, в Казахстане разрешены операции по трансплантации органов человека. Последние годы это направление медицины стремительно развивается. Весной 2019 года был задержан по подозрению в проведении незаконных операций известный врач трансплантолог Гани Куттымуратов. Именно он в 2012 году провел первую в Казахстане операцию по пересадке сердца.