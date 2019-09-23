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Комиссия по Кой-Ташу настаивает на присутствии Карамушкиной и Кодурановой

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- Оксана Гут
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Сегодня, 23 сентября, в Доме правительства проходит очередное заседание Госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа в селе Кой-Таш. Стоит отметить, что на нем впервые присутствует экс-судья Конституционной палаты ВС КР Клара Сооронкулова, которая намеревалась выйти из состава комиссии.

Присутствующие должны были заслушать депутатов Жогорку Кенеша Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову, непосредственно находившихся 7-8 августа в резиденции Алмазбека Атамбаева. Однако, парламентарии вновь не явились на заседании.

Между членами комиссии завязался спор. Некоторые уверены, что отказ от участия в заседании – это дело самих нардепов. Но большинство посчитало, что "показания" Карамушкиной и Кодурановой важны для объективного расследования.

В секретариате отметили, что предпринимали несколько попыток пригласить сторонниц Атамбаева на заседание Госкомиссии, но безрезультатно.

Клара Сооронкулова отметила, что депутатов можно обязать по закону прийти на заседание.

В итоге председатель Госкомиссии Жениш Раззаков поручил написать от своего имени соответствующее письмо спикеру Жогорку Кенеша Дастанбеку Джумабекову.

Напомним, 20 сентября в соцсетях Ирина Карамушкина прокомментировала свой отказ присутствия на заседании. Она заявила, что не хочет быть подвергнута допросу комиссии, депутаты-члены которой "предали экс-президента".


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URL: https://www.vb.kg/381743
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Жениш Разаков, правительство, Асель Кодуранова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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