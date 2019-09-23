В Кара-Балте за нанесение телесных повреждений девушке задержан член ОПГ

В Жайылском районе сотрудниками милиции по горячим следам задержан мужчина, нанесший телесные повреждения местной жительнице из хулиганский побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

21 сентября текущего года в дежурную часть ОВД Жайылского района поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении девушки с телесными повреждениями. По данному факту на место сразу же был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции была установлена личность девушки. Ей оказалась 28-летняя жительница города Кара-Балта Д.Т. Она в свою очередь обратилась с заявлением о принятии мер в отношении малознакомого мужчины, который 21 сентября текущего года примерно в 04:30 часов в состоянии алкогольного опьянения без каких либо причин нанес ей телесные повреждения на одной из улиц Кара-Балты.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 ( Хулиганство) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района в тот же день по подозрению в совершении данного преступления был задержан 30-летний М.Т., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

В настоящее время назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района.

Досудебное производство продолжается.