В Военной прокуратуре рассказали подробности побега сына Курсана Асанова

На очередном заседании Госкомиссии по расследованию событий 7-8 августа в селе Кой-Таш заслушивают информацию Военной прокуратуры КР.

Члены комиссии поинтересовались действительно ли сын экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова сбежал из страны или он просто выехал на учебу.

- Изначально сын Асанова не был подозреваемым. Но мы получили показания и дело шло к тому, чтобы допросить его. Мы собрали необходимые материалы, но он сбежал в Узбекистан через КПП "Достук" в Ошской области, - ответил представитель военной прокуратуры Нуркамал Набиев и подчеркнул, если бы Мухаммед-Али Асанов выехал на учебу, то сейчас учился бы.

Напомним, Мухаммед-Али Асанов - сын скандально уволенного из МВД Курсана Асанова подозревается в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. В конце августа Военной прокуратурой он объявлен в розыск. Ранее правоохранительные органы распространили видео, где якобы в ночь с 8 на 9 августа Асанову-младшему передают пакет с важными документами, незаконно изъятыми из резиденции Алмазбека Атамбаева.