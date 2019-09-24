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МВД продолжает очищать свои ряды от предателей интересов службы

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- Екатерина Улитина
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Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, по данным ведомства, 16-сентября в службу внутренних расследований МВД КР (СВР МВД) обратился житель города Бишкек Т.С., о том, что милиционеры УВД Октябрьского района г.Бишкек вымогают у него деньги в сумме 5000 долларов США за неосуществление уголовного преследования в отношении него.

Сотрудниками СВР МВД заявление гражданина Т.С. было зарегистрировано в ЕРПП ГСБЭП при ПКР по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

23 сентября 2019 года в ночное время при проведении совместно с оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками ГСБЭП на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева г.Бишкек задержаны трое сотрудников службы криминальной милиции УВД Октябрского района, старшие лейтенанты милиции К.Э., Т.Э., Д.Н..

При личном досмотре с участием сотрудников СВР МВД и следователей ГСБЭП при КР, у последних обнаружены и изъяты деньги в сумме 1000 долларов США.

Также сотрудниками Службы внутренних расследований МВД в ГСБЭП доставлен следователь Следственной службы УВД Октябрьского района г.Бишкек старший лейтенант милиции П.А., в кабинете которого был осуществлен обыск и изъято прекращенное досудебное производство в отношении гражданина Т.С.

После проведение допросов и других следственных действий все четверо сотрудников милиции, в соответствии со статье 98 УПК КР, водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Многомесячная оперативная разработка сотрудников СВР МВД положила конец группы "оборотней" в УВД Октябрского района. В настоящее время досудебное производство в отношении сотрудников милиции УВД Октябрского

района проводит следственный отдел ГСБЭП при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/381758
Теги:
задержание, взятка, Кыргызстан, МВД
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