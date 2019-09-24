МВД продолжает очищать свои ряды от предателей интересов службы

Служба внутренних расследований МВД продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Так, по данным ведомства, 16-сентября в службу внутренних расследований МВД КР (СВР МВД) обратился житель города Бишкек Т.С., о том, что милиционеры УВД Октябрьского района г.Бишкек вымогают у него деньги в сумме 5000 долларов США за неосуществление уголовного преследования в отношении него.

Сотрудниками СВР МВД заявление гражданина Т.С. было зарегистрировано в ЕРПП ГСБЭП при ПКР по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

23 сентября 2019 года в ночное время при проведении совместно с оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками ГСБЭП на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева г.Бишкек задержаны трое сотрудников службы криминальной милиции УВД Октябрского района, старшие лейтенанты милиции К.Э., Т.Э., Д.Н..

При личном досмотре с участием сотрудников СВР МВД и следователей ГСБЭП при КР, у последних обнаружены и изъяты деньги в сумме 1000 долларов США.

Также сотрудниками Службы внутренних расследований МВД в ГСБЭП доставлен следователь Следственной службы УВД Октябрьского района г.Бишкек старший лейтенант милиции П.А., в кабинете которого был осуществлен обыск и изъято прекращенное досудебное производство в отношении гражданина Т.С.

После проведение допросов и других следственных действий все четверо сотрудников милиции, в соответствии со статье 98 УПК КР, водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.

Многомесячная оперативная разработка сотрудников СВР МВД положила конец группы "оборотней" в УВД Октябрского района. В настоящее время досудебное производство в отношении сотрудников милиции УВД Октябрского

района проводит следственный отдел ГСБЭП при ПКР.