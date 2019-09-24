Президент: Турция за 28 лет инвестировала в Кыргызстан более $ 600 млн

Сегодня, 24 сентября, в Бишкеке проходит кыргызско-турецкий бизнес форум.На мероприятии присутствуют бизнесмены двух стран, представители посольства, некоторые депутаты Жогорку Кенеша и президент.

Встречу открыл Сооронбай Жээнбеков, отметив что политическое партнерство между Кыргызстаном и Турцией достигло высокого уровня.

- На сегодня у нас с Турцией сложились особо доверительные взаимоотношения. Инвестиционное сотрудничество развивается поступательно. В 2018 году из Турции в целом было привлечено более 93 млн долларов США. Объем прямых инвестиций из Турции в Кыргызстан, привлеченных за годы независимости, составил более 600 мне долларов США. В то же время можем констатировать, что экономический потенциал двух стран используется не в полной мере, - выступил президент.

Жээнбеков отметил, что с президентом Турции Режепом Тайип Эрдоганом обсуждалась возможность в ближайшие годы увеличить товарооборот между странами от 400 млн долларов до 1 млрд.

Глава правительства сообщил, что в октябре в Азербайджане состоится его очередная встреча с коллегой из Турции.

- Предстоит обстоятельная беседа по вопросам взаимоотношений двух государств. Я жду этой встречи, - заключил Сооронбай Жээнбеков.