Жээнбеков уверен, что открытие "Шератона" позитивно скажется на туризме

В Кыргызстане активы инвесторов и частная собственность надежно защищены, государство обеспечит полную гарантию защиты. Об этом сегодня на кыргызско-турецком форуме заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государство отметил, что в Кыргызстане буду реализованы ряд крупных проектов, направленных на повышение экономического потенциала.

В частности, улучшается транспортная инфраструктура, планируется расширить автомобильные и железнодорожные связи, развивать рынок авиаперевозок и создать торгово-логистические хабы.

- У нас есть проекты по строительству малых крупных ГЭС, которые могут заинтересовать инвесторов. Немало возможностей для совместной реализации проектов в сфере туризма. Кыргызская сторона готова увеличить объем экспорта экологически чистой продукции, в том числе мяса, сухофруктов, меда, орехов и фасоли. Государственные услуги переводятся с электронный формат. С учетом достижений Турции в сфере информационных технологий, думаю это вызовет интерес в наших турецких друзей, - рассказал президент.

Он призвал участников форума инвестировать в вышеперечисленные сферы. В качестве удачного примера вложений турецкого капитала, Жээнбеков привел гостиницу с известным мировым брендом "Шератон", которая открывается в Бишкеке.

- Уверен, это позитивно скажется на развитии туризма в стране. Выражаем благодарность нашим турецким друзьям, господину Айдын Мыстачоглу, реализовавших этот проект. Желаем успехов в вашей деятельности, направленной на укрепление дружбы между двумя странами, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь учредитель ТРК Bishkek Park и Sheraton Bishkek Hotel Айдын Мыстачоглу также поблагодарил президента за всемерную поддержку.

- Отель занимает 25 тыс кв.м., есть конгрес-холл, вмещающий от 500 до тысячи человек, первоклассный ресторан, номера люкс, королевские апартаменты. Надеемся, что предоставляемые нами услуги высокого качества будут являться большим стимулом для дальнейшего вложения инвестиций, - отметил Мыстачоглу.