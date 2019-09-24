В Санкт-Петербурге создадут клуб кыргызского языка

В Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце - штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ состоялась встреча заместителя Генерального секретаря Совета МПА Содружества - полномочного представителя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурбека Сатвалдиева с учащимися высших образовательных учреждений Санкт-Петербурга - членами общественного объединения "Kyrgyz Union Saint-Petersburg". Во встрече также принял участие почетный консул КР в северной столице РФ Таалайбек Абдиев.

Нурбек Сатвалдиев рассказал студентам о законотворческой работе МПА СНГ и призвал их принимать активное участие в деятельности организации.

Активисты "Kyrgyz Union Saint-Petersburg" - студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и других вузов города подвели итоги прошедшего периода, обсудили перспективные проекты этого молодежного объединеня, среди которых создание разговорного клуба кыргызского языка в Санкт-Петербурге. Собеседники Нурбека Сатвалдиева также акцентировали внимание на необходимости распространения здесь информации о туристическом потенциале Кыргызстана. И выбрали нового своего председателя, им стала студентка медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Асел Осмоналиева.

Поводя итоги встречи, Нурбек Сатвалдиев пожелал молодым людям успехов в освоении их специальностей. "Уверен, каждый из вас станет профессионалом в своем деле и принесет немалую пользу своей стране", - сказал он. Заершилось мероприятие небольшим концертом, в котором были исполнены композиции на комузе и фортепиано.