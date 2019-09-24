С нового года все АЗС обязаны использовать систему учета отпуска бензина

С 1 января 2020 года на всех автозаправочных станциях (АЗС) Кыргызстана будет применяться автоматизированная система учета отпуска нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

В ведомстве отмечают, что новые требования устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства КР "Об учете нефти, нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики" от 17 сентября 2019 года в целях контроля за оборотом нефтепродуктов на территории страны при добыче, производстве, ввозе, реализации нефти и нефтепродуктов.

"Так, оптовая продажа будет осуществляться исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. А розничная продажа будет осуществляться только на автозаправочных станциях при условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной электронной системой отпуска нефтепродуктов", - говорится в сообщении ГНС.

В соответствии с новыми требованиями к электронной системе учета и контроля нефти и нефтепродуктов, с 1 января 2020 года все субъекты предпринимательства, осуществляющие розничную продажу нефтепродуктов на АЗС на территории КР, будут обязаны применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС.

"Особенностью автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. Эта система при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы", - сообщает ведомство.

Субъекты предпринимательства самостоятельно будут закупать, устанавливать и обслуживать автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС. При этом она должна соответствовать техническим требованиям.

В случае функционального несоответствия требованиям о взаимодействии автоматизированной электронной системы отпуска нефтепродуктов и ККМ, на данной АЗС будет запрещена розничная продажа нефтепродуктов.

При этом для субъектов, досрочно установивших автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, проведение процедуры распломбирования и опломбирования люка слива нефтепродуктов на АЗС, автомобильной газозаправочной станции не требуется.