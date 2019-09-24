В Бишкеке пройдет Фестиваль польских фильмов "Висла"

В Бишкеке с 5 до 11 октября 2019 года в Доме кино пройдет II Фестиваль польских фильмов в Кыргызстане "Висла". Об этом сообщает Генеральное консульство Польши в Кыргызстане.
Официальная церемония открытия состоится 5 октября в 19.00. В день открытия будет показан фильм "Камердинер", режиссера Филипа Байона.
Фильмы будут показаны с субтитрами на русском языке.
Фестиваль бюудет проходить в Доме кино по адресу: город Бишкек, ул. Логвиненко, 13.
Вход бесплатный.
Программа Фестиваля "Висла"
05 октября 19:00 - КАМЕРДИНЕР реж. Филип Байон, 2018, 150 мин. Официальное открытие фестиваля Вход по приглашениям
06 октября 18:00 - ХОЛОДНАЯ ВОЙНА реж. Павел Павликовски, 2018, 84 мин.
07 октября 18:00 - ДОЧЬ ТРЕНЕРА реж. Лукаш Гжегожек, 2018, 93 мин.
08 октября 18:00 - ЮЛИУШ реж. Александер Петшак, 2018, 97 мин.
09 октября 18:00 - ЭСКАДРИЛЬЯ 303. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ реж. Денис Делич, 2018, 99 мин.
10 октября 18:00 - КАК КОШКА С СОБАКОЙ реж. Януш Кондратюк, 2018, 100 мин.
11 октября 11:00 - КЛУБ БРОДЯГ реж. Томаш Шафраньски 2015, 98 мин., субтитры, 12+
17:00 - 53 ВОЙНЫ реж. Эва Буковска, 2017, 82 мин.