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Что делает министр иностранных дел Айдарбеков в Нью-Йорке?

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- Екатерина Улитина
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Министр иностранных дел ЧингизАйдарбеков принял участие в неформальной встрече Министров иностранных дел государств-членов СВМДА и на открытии Саммита по мерам в области изменения климата в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

23 сентября 2019 года, в Нью-Йорке, в рамках участия в Общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, делегация Кыргызской Республики во главе с Министром иностранных дел КР Чингизом Айдарбековым приняла участие в неформальной встрече Министров иностранных дел государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Участники обсудили итоги состоявшегося 15 июня в Душанбе Пятого саммита СВМДА, План действий на 2020 год, а также ряд организационных вопросов СВМДА.

Министр Чингиз Айдарбеков в своем выступлении отметил, что Кыргызская Республика, будучи государством-членом СВМДА, придерживается целей и принципов Совещания по укреплению взаимного доверия, сотрудничества и упрочнения региональной безопасности, отношений дружбы и взаимодействия с остальными государствами-членами СВМДА.

В этот же день Чингиз Айдарбеков принял участие в открытии Саммита по мерам в области изменения климата.

Саммит проводится по инициативе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш в поддержку усилий государств-членов ООН по реализации Парижского соглашения по климату и мер в области изменения климата.

В работе Саммита приняли участие мировые лидеры, члены правительств, финансовые круги, представители бизнеса и гражданского общества, которые представят реальные меры в области изменения климата, включая свои собственные национальные планы в соответствии с Парижским соглашением.

В рамках многосторонних мероприятий также состоялись двусторонние переговоры Чингиза Айдарбекова с главами внешнеполитических ведомств Гайаны, Лаоса и Мальдив.


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URL: https://www.vb.kg/381773
Теги:
МИД, ООН, США, экология, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков
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