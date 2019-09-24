Еще один миллиард от "Кумтора"

Проект микрокредитования открылся при финансовой поддержке "Кумтор Голд Компани" в 2006 году в Джети-Огузском районе. Там создали микрокредитное агентство "Джети-Огуз" со стартовым капиталом 3 млн сомов. Через пять лет, в 2011 году, в Тонском районе открыли микрокредитное агентство "Тон Финанс". Еще через год подобная организация появилась в Балыкчы.

На сегодня размер кредитного портфеля МКА "Джети-Огуз" составляет 120 млн сомов. Агентство вышло на самоокупаемость. "Кумтор" пока что продолжает оказывать финансовую поддержку "Тон Финанс" и "Балыкчы Финанс". Кредитные портфели этих МКА соответственно составляют 82 млн и 57 млн сомов.

"Проект микрокредитования доказал свою устойчивость. Он оказывает реальный социально-экономический эффект для экономики региона. За 13 лет 8 тысяч семей получили кредиты. За этот период было создано более 4 тысяч рабочих мест. Обязательные платежи МКА в бюджет страны превысили 35 млн сомов", - говорит координатор проекта по микрокредитованию, представитель "Кумтор Голд Компани" по Джети-Огузскому району Кенешбек Дуйшембиев.

Отметим, все три микрокредитные организации финансируют только бизнес, начиная от торговли и сельского хозяйства, заканчивая производственными предприятиями. Потребительских кредитов агентства не выдают.

При этом, кредиты могут получить исключительно жители указанных районов или города Балыкчы, не имеющие займов в других кредитных организациях. Последнее условие обязательно, поскольку во всех трех МКА кредиты очень дешевые - ставки по ним не превышают 12% годовых.

"Философия этих микрокредитных компаний заключается в том, чтобы поддержать региональную экономику. То есть заемщики должны создавать рабочие места и платить налоги, а не использовать доступные и выгодные кредиты, чтобы перекрыть другие займы", - поясняет Дуйшембиев.

Контроль деятельности микрокредитных агентств осуществляется со стороны "Кумтора" и местных властей через наблюдательные советы. Внутренний контроль производится через внутренних аудиторов. Кроме того, компании обязательно проходят внешний аудит, чтобы подтвердить финансовые показатели.

"Сейчас разрабатывается стратегия развития микрокредитных организаций. Мы рассматриваем несколько вариантов деятельности МКА после закрытия Кумтора, чтобы не было никаких рисков, и проект продолжал работать", - поясняет Дуйшембиев.