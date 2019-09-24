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Кыргызстанка стала "Королевой обаяния" на конкурсе красоты в Челябинске

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- Евгений Денисенко
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В Челябинске состоялся ежегодный конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках "Рожденная побеждать!". Участие в нем приняли двенадцать конкурсанток из России (Пермь, Калининград, Чита, Ханты-Мансийск, Челябинск, Миасс), а также из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Украины, от Кыргызстана - Айнура Телеушева.

Как отметили в правительстве Челябинской области, этот проект реализуется одноименным благотворительным фондом при поддержке Уполномоченного по правам человека, органов законодательной и исполнительной власти данного российского региона. В нынешнем году конкурс приобрел новые масштабы и стал международным. Конкурсантки прибыли в столицу Южного Урала за несколько дней до финала, с ними работали стилисты, визажисты, режиссеры и хореографы, были организованы мастер-классы и фотосессии.

Также состоялась межкультурная гостиная "Реализация прав граждан с инвалидностью и трудностями в передвижении, практика международного сотрудничества", на которой обсуждалось развитие инклюзивных процессов в обществе.

"Финал конкурса выдался по-настоящему грандиозным. Он длился почти пять часов. Участницы выступили с фееричными творческими номерами, показали заранее подготовленные "визитки". Номера были настолько проникновенными, что гости плакали и одновременно восторгались безграничными возможностями талантливых участниц", - рассказали в пресс-службе омбудсмена Челябинской области.

"В этом конкурсе каждая девушка уже по-своему победила, преодолев огромное расстояние на инвалидной коляске, подготовив замечательный номер, успешно выступив перед огромной аудиторией гостей", - отметила Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. В результате все члены жюри пришли к выводу, что каждая девушка достойна награды. Все участницы получили корону победительницы в конкретной номинации, титул и ценные подарки от спонсоров. Айнура Телеушева из Кыргызстана была признана "Королевой обаяния".

Как объявили на конкурсе, Айнура Телеушева по образованию дизайнер-архитектор, является председателем женской группы с инвалидностью "Равенство", а также основателем первой инклюзивной школы танцев в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/381786
Теги:
инвалиды, Россия, Кыргызстан, конкурс красоты
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