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Оперативниками столичной милиции задержан член ОПГ

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- ВБ
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20 сентября 2019 года в УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился житель столицы А.И. о принятии мер в отношении мужчины по имени "А.", который 20 сентября 2019 года примерно в 13:00 часов войдя в доверие, завладел автомобилем марки "Ниссан". После чего он скрылся в неизвестном направлении, тем самым причинив ущерб на общую сумму 5 тысяч долларов США. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 204 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД г.Бишкек задержан подозреваемый И.А. 1984 года рождения и доставлен в Следственную службу УВД Первомайского района. При этом установлено, что задержанный состоит на учете МВД как член ОПГ. В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время, в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы.


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URL: https://www.vb.kg/381792
Теги:
задержание, ОПГ, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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