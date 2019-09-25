Исабеков: На встречу с Путиным Жээнбеков должен был одеться соответственно

Экс-вице-спикер ЖК Кубанычбек Исабеков советует президенту КР Сооронбаю Жээнбекову провести полномасштабную реформу вооруженных сил Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG заявил сам политик.

По его словам, последний инцидент на границе доказывает крайнюю необходимость реформы.

- Необходимо качественно обновить армию и провести соответствующую реформу. Особенно это актуально в неспокойное наше время. Не просто там, поменять 2-3 человек в руководстве, а в корне все поменять. Мы не собираемся ни на кого нападать, нам просто надо разработать оборонную доктрину. В комитете обороны служат 7 тысяч человек, из которых менее 3 тысяч составляют солдаты. Остальные все начальство, только полковников где-то 1,5 тысяч. Их у нас больше, чем даже в китайской армии. Мы не можем одними полковниками охранять границу. Уже даже шутят: "камень кинешь, на полковника попадешь". Я гражданин Кыргызстана и мне больно, когда мы уступаем соседним государствам. В целом, вооруженные силы у нас насчитывают 25 тысяч 600 человек, куда входят и пограничники, и нацгвардия, и военные подразделения МЧС, ГКНБ и так далее, - сказал Исабеков.

Одним из предложений экс-вице-спикер предлагает возродить министерство обороны.

- Чем в будущем кормить чужую армию, лучше сейчас обратить на свои вооруженные силы. В данном случае примером может служить президент России Владимир Путин, который после Ельцина поднял российскую армию до высокого уровня. Сейчас ни один важный мировой вопрос не решается без его участия. Также я не понимаю, почему у нас начальник Генштаба выше, чем глава комитета обороны. Еще Атамбаев провел эту реформу, дав начальнику Генштаба право писать представления на должность председателя комитета обороны. А премьер-министр тогда зачем? Глава комитета обороны входит же в состав правительства. Здесь идет прямое нарушение закона. Вот посмотрите в России заместителем министра обороны Шойгу является начальник Генштаба Герасимов. Тоже самое и в Казахстане. То есть как и положено Министерство обороны является сердцевиной Вооруженных сил страны. В общем необходимо привести в соответствие Конституцию, у которой множество изъянов, - добавил он.

Также Кубанычбек Сатидиевич предложил законодательно расширить полномочия президенту страны.

- Да, президент – это глава государства, но который в то же время не спрашивая премьер-министра, назначает глав комитета обороны, ГКНБ и так далее. Президенту надо дать эти полномочия законодательно, ведь Атамбаев посредством референдума сделал из главы государства "свадебного генерала". То есть по закону у президента нет даже полномочий подписывать какие-либо международные соглашения. Получается всенародно избранный президент не может вмешиваться даже в экономические вопросы страны. Надо дать ему эти полномочия, раз он избранный президент, чтобы потом спрашивать с него. Либо надо тогда ликвидировать аппарат президента. То есть я предлагаю ликвидировать противоречия в законе, - отметил он.

В заключение политик прокомментировал встречу Сооронбая Жээнбекова с Владимиром Путиным на военных учениях в Оренбургской области.

- Наш президент был одет не совсем по форме. К примеру, президент России Владимир Путин как главнокомандующий вооруженными силами РФ был одет в военную форму. Это ведь были военные учения, а наш президент является главнокомандующим вооруженными силами КР. Поэтому для многих наших людей было непонятно, почему члены нашей делегации во время военных учений были одеты в костюмы и галстуки, как будто они на праздник приехали. Ведь они знали, куда едут, - выразил удивление собеседник редакции.