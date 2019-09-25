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На Сахалине осудили кыргызстанца за финансирование терроризма

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- Евгений Денисенко
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На Сахалине завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 56-летнего уроженца Кыргызстана. Он признан виновным в финансировании терроризма и участии в деятельности организации, которая в России считается террористической.

Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Сахалинской области, следствием и судом установлено, что в декабре 2015 года это человек, находясь в Южно-Сахалинске, помог 21-летнему и 27-летнему гражданам Узбекистана, стремившимся вступить в одну из боевых групп международной террористической организации "Исламское государство". И предоставил им 100 тысяч рублей для обеспечения их передвижений в Сирийскую Арабскую Республику через транзитные страны.

Затем кыргызстанец обеспечил беспрепятственное убытие этих граждан 17 декабря 2015 года самолетом из Сахалинской области по маршруту Южно-Сахалинск – Москва, для последующего их перемещения в Сирию и участия там в боевых действиях.

"Таким образом, подсудимый осуществил финансирование терроризма. Приговором Дальневосточного окружного военного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - проинформировали в СУ СК РФ по Сахалинской области.


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URL: https://www.vb.kg/381795
Теги:
Россия, суд, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, Мигрант
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