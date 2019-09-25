В Москве кыргызстанка выбросила новорожденного в мусор

Тело мертвого младенца обнаружил московский дворник в подъезде одного из домов. Труп новорожденного лежал в коробке для мусора, прикрытый бумагами.

Как сообщают российские СМИ, по горячим следам удалось установить мать ребенка, которая и выбросила его. Этой женщиной оказалась 23-летняя приезжая из Кыргызстана, работающая в столице поваром на комбинате питания. По ее совам, она родила девочку в ванной в съемной трехкомнатной квартире, но та уже появилась на свет мертвой. После чего и созрело решение избавиться от трупа.

Назначена экспертиза, которая подтвердит или опровергнет показания мигрантки. Она задержана до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, ранее в кабинке общественного туалета рядом с метро "Коломенское" в Москве нашли новорожденную девочку. Ее мать - уроженка Кыргызстана - родила малышку в уборной и оставила в унитазе.