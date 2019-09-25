Реформа МВД. Уволить, конечно, можно всех

А наблюдатель будет жить на луне что ли, кто помешает приехать начальникам или просто ментам к нему до хаты и потолковать по душам. Вот такие как они себя любят называть - общественные деятели, везде ходят и забалтывают проблеммы, тянут время и создают условия для лоббирования а значит торга в пользу того или иного решения. Поэтому все общественники, НПО и оппа в все время в шоколаде, рылом чуют проблемму, знают как раскачать тему и что поиметь в результате.
А насчет реформы, один раз и по живому, как хирурги отсекают нездоровое от здорового. МВД распустить, уволить всех включая водителей, пресс службу как переносчиков бактерии коррупции, и тд., предусмотрев выплаты (доноры помогут), и временно сроком на 3-5 лет передать функции постово-патрульной службы Минобороны, расследования ГКНБ, Финпол. За это время с нуля произвести набор из гражданского и военных отставников полицейских, произвести строительство, кап ремонты РОВД и до вести до утвержденных стандартов, содать муниципальную милицию с выборами начальников полиции муниципалитетов. Форму сделать современной, а не учительской с элементами частных охранников. Вот и все, а то бу - бу-бу, шушу мушу и денег нет.