Реформа МВД. Уволить, конечно, можно всех

Уволить можно, конечно, всех. Но дальше, что? Надо не просто сокращать автоматом кадры, а разумно подходить к этому вопросу. Об этом VB.KG заявил экс-глава МВД, политик Феликс Кулов.

- Конечно, избавляться от нечестных сотрудников необходимо. Но здесь, опять же, нужна серьезная реформа. Менять названия и проводить структурные перестройки – это не преобразования. Есть такое понятие, как алгоритм действий. Есть много нюансов, которые надо решать. Каждая служба МВД должна дать предложения по реформированию. Но стоит помнить и один важный момент. Когда реформа идет сверху, она очень трудно претворяется в жизнь. Поэтому, надо сделать так, чтобы она исходила снизу, - говорит Кулов.

Например, повысить ответственность сотрудников милиции, по мнению экс-министра ВД, можно внедрив штат независимых наблюдателей в каждом районном отделе правоохранительных органов и бригады самообороны по месту жительства.

- Внедрение наблюдателей поможет исключить случаи неправомочных проявлений к задержанным, а бригады по самообороне снизят необходимость в дополнительных сотрудниках Патрульно-постовой службы. При этом обеспечив этим безопасность детей и взрослых. Так как милиция не может стоять на каждом углу. Это и есть реформа. Причем, и сама милиция будет после этих преобразований ответственно подходить к своей работе,- подчеркнул Кулов.

Напомним, накануне Служба внутренних расследований МВД сообщила, что продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.