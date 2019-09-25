Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Реформа МВД. Уволить, конечно, можно всех

1366  1
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уволить можно, конечно, всех. Но дальше, что? Надо не просто сокращать автоматом кадры, а разумно подходить к этому вопросу. Об этом VB.KG заявил экс-глава МВД, политик Феликс Кулов.

- Конечно, избавляться от нечестных сотрудников необходимо. Но здесь, опять же, нужна серьезная реформа. Менять названия и проводить структурные перестройки – это не преобразования. Есть такое понятие, как алгоритм действий. Есть много нюансов, которые надо решать. Каждая служба МВД должна дать предложения по реформированию. Но стоит помнить и один важный момент. Когда реформа идет сверху, она очень трудно претворяется в жизнь. Поэтому, надо сделать так, чтобы она исходила снизу, - говорит Кулов.

Например, повысить ответственность сотрудников милиции, по мнению экс-министра ВД, можно внедрив штат независимых наблюдателей в каждом районном отделе правоохранительных органов и бригады самообороны по месту жительства.

- Внедрение наблюдателей поможет исключить случаи неправомочных проявлений к задержанным, а бригады по самообороне снизят необходимость в дополнительных сотрудниках Патрульно-постовой службы. При этом обеспечив этим безопасность детей и взрослых. Так как милиция не может стоять на каждом углу. Это и есть реформа. Причем, и сама милиция будет после этих преобразований ответственно подходить к своей работе,- подчеркнул Кулов.

Напомним, накануне Служба внутренних расследований МВД сообщила, что продолжает работу, направленную на очищение рядов органов внутренних дел от всякого рода предателей интересов службы, взяточников, нарушителей законности и прочих элементов, подрывающих авторитет милиции в глазах общества и наносящих непоправимый ущерб. Особое внимание уделяется выявлению таких фактов, как формальное отношение к рассмотрению жалоб и заявлений граждан, укрытие преступлений от учета, вымогательство взятки, грубость.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381798
Теги:
Академия МВД, ГУВД, МВД, реформы, Патрульная милиция, Кыргызстан, Феликс Кулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Свояк
25.09.2019, 12:18

А наблюдатель будет жить на луне что ли, кто помешает приехать начальникам или просто ментам к нему до хаты и потолковать по душам. Вот такие как они себя любят называть - общественные деятели, везде ходят и забалтывают проблеммы, тянут время и создают условия для лоббирования а значит торга в пользу того или иного решения. Поэтому все общественники, НПО и оппа в все время в шоколаде, рылом чуют проблемму, знают как раскачать тему и что поиметь в результате.

А насчет реформы, один раз и по живому, как хирурги отсекают нездоровое от здорового. МВД распустить, уволить всех включая водителей, пресс службу как переносчиков бактерии коррупции, и тд.,  предусмотрев выплаты (доноры помогут), и временно сроком на 3-5 лет передать функции постово-патрульной службы Минобороны, расследования ГКНБ, Финпол. За это время с нуля произвести набор из гражданского и военных отставников полицейских, произвести строительство, кап ремонты РОВД и до вести до утвержденных стандартов, содать муниципальную милицию с выборами начальников полиции муниципалитетов. Форму сделать современной, а не учительской с элементами частных охранников. Вот и все, а то бу - бу-бу, шушу мушу и денег нет.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  