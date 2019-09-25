Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Министр иностранных дел Айдарбеков встретился администратором программ ООН

103  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 сентября на полях Генассамблеи ООН, Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков встретился с Администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В сообщение отмечается, что встреча состоялась по инициативе кыргызской стороны.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и ПРООН, в частности развитие сотрудничества в рамках реализации Целей устойчивого развития и соответствующей Повестки до 2030 года.

Состоялся обмен мнениями по реализации приоритетных направлений оказания помощи ПРООН Кыргызстану. 

Министр положительно оценил Рамочные основы оказания помощи КР со стороны учреждений ООН (ЮНДАФ) на 2018-2022 гг., выразил благодарность за привлечение 92 млн долларов США по линии ЮНДАФ и выразил уверенность, что благодаря совместными усилиями грантовый вклад ЮНДАФ будет полностью выделен на оставшиеся сроки реализации.

Отметим, в эти дни министр иностранных дел КР находится в США, где принял участие в неформальной встрече Министров иностранных дел государств-членов СВМДА и в открытии Саммита по мерам в области изменения климата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381800
Теги:
МИД, ООН, ПРООН, США, Кыргызстан, Чингиз Айдарбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  