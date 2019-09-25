Министр иностранных дел Айдарбеков встретился администратором программ ООН

23 сентября на полях Генассамблеи ООН, Министр иностранных дел КР Чингиз Айдарбеков встретился с Администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В сообщение отмечается, что встреча состоялась по инициативе кыргызской стороны.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и ПРООН, в частности развитие сотрудничества в рамках реализации Целей устойчивого развития и соответствующей Повестки до 2030 года.

Состоялся обмен мнениями по реализации приоритетных направлений оказания помощи ПРООН Кыргызстану.

Министр положительно оценил Рамочные основы оказания помощи КР со стороны учреждений ООН (ЮНДАФ) на 2018-2022 гг., выразил благодарность за привлечение 92 млн долларов США по линии ЮНДАФ и выразил уверенность, что благодаря совместными усилиями грантовый вклад ЮНДАФ будет полностью выделен на оставшиеся сроки реализации.

Отметим, в эти дни министр иностранных дел КР находится в США, где принял участие в неформальной встрече Министров иностранных дел государств-членов СВМДА и в открытии Саммита по мерам в области изменения климата.