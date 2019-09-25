Министры здравоохранения КР и РФ в Нью-Йорке договорились о сотрудничестве

На полях 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев встретился с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В ходе встречи министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, в частности стороны договорились обновить Соглашение между Минздравами КР и РФ о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины, а также усилить работу между научными центрами Кыргызстана и России по оказанию высокотехнологичных медицинских услуг.

Кроме того, министр здравоохранения КР обратился к коллеге рассмотреть вопрос доступности медицинских услуг трудовым мигрантам и членам их семей, а также вопросы лечения больных туберкулезом и ВИЧ инфекцией.

Также, Космосбек Чолпонбаев поблагодарил министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову за помощь в организации лечения Самата Курманкулова, начальника ГУВД Чуйской области.

По итогам встречи министры двух стран договорились активизировать сотрудничество двух ведомств.

В ведомстве напоминают, что в эти дни в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) г. Нью-Йорк (США) проходит Совещание высокого уровня на тему "Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ): совместные усилия по построению более здорового мира", в рамках которого будет обсуждение планов реализации Глобального договора о достижении прогресса в обеспечении ВОУЗ 2030.

Вышеуказанный Глобальный договор о достижении прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения 2030 был принять в 2018 года в ходе 73-й сессии ООН.