MegaCom поздравил видных кыргызоведов с Днем государственного языка

В честь Дня государственного языка, который ежегодно отмечается в Кыргызстане 23 сентября, в Национальной комиссии по государственному языку компания MegaCom поздравила видных лингвистов-кыргызоведов, заслуженных учителей, акынов, переводчиков, методистов и других специалистов, которые вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие кыргызского языка.

В адрес участников праздничного мероприятия были сказаны теплые слова благодарности за их неустанный труд, любовь к Родине и родному языку. После чего в качестве презента им преподнесли фирменный деловой набор от MegaCom, а также два увесистых тома кыргызско-русского и русско-кыргызского словарей Константина Юдахина, переизданных при поддержке мобильного оператора. Эти фундаментальные глоссарии, впервые изданные полвека назад, и по сей день востребованы среди кыргызстанцев.

"С компанией MegaCom мы тесно работаем не первый год. Мы рады, что такому крупному бизнесу важен вопрос сохранения и дальнейшего развития кыргызского языка. Мы благодарим мобильный оператор за оказанное внимание к специалистам высокого уровня, которые всю свою жизнь и трудовую деятельность посвятили государственному языку. Для них это хороший стимул работать во благо будущего нашего родного языка", - отметил председатель Национальной комиссии по государственному языку при Президенте КР Назаркул Ишекеев.

Кроме этого, за значимый вклад в развитие языка Национальной комиссией по государственному языку были отмечены сотрудники мобильного оператора – нагрудной значок получила переводчик компании Суйун Молдогазиева, а Почетную грамоту Адиль Иптаров, работающий с текстами на кыргызском языке.

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе оказывает поддержку и содействие развитию национальных ценностей, языка и культуры. Среди проектов, поддержанных MegaCom в этом направлении, значатся выпуск сборника кыргызских народных песен, методического пособия по информационно-коммуникационным технологиям для старших классов, оказание поддержки различным конкурсам среди преподавателей и др.

Внутренние процессы в компании также нацелены на развитие государственного языка. В целях популяризации языка проводятся специальные тренинги по обогащению лексикона для сотрудников компании.