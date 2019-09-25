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В Подмосковье кыргызстанец задушил свою сожительницу

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- Евгений Денисенко
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В Московской области по подозрению в убийстве женщины арестован 53-летний гражданин Кыргызстана. Его поиск и задержание были произведены при активном содействии представительства МВД КР в РФ.

Как рассказали в представительстве, тело убитой обнаружили в конце августа текущего года на территории одного из гаражных кооперативов в Московской области. Было установлено, что погибшая – гражданка КР Э.Н. 1968 года рождения. Проведенная экспертиза подтвердила факт насильственной смерти, которая наступила от удушения.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство" УК РФ, занялись следственные органы Московской области во взаимодействии с представительством МВД КР в РФ. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого, после чего его взяли под стражу. Им оказался уроженец Ошской области, находившийся в Подмосковье на заработках.

По предварительным данным, причиной совершения преступления стала ревность, которую подозреваемый испытывал к своей сожительнице. В ходе возникшей ссоры он схватил женщину за шею и задушил ее, после чего поспешил скрыться.

Как сообщается, мужчина полностью изобличен в содеянном. Проводятся следственные мероприятия. Санкция по этой статье УК РФ – от 6 до 15 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/381813
Теги:
Россия, убийство, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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