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Кыргызстан активизирует обмен развединформацией со странами СНГ

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- Евгений Денисенко
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Противодействие международному терроризму и религиозному экстремизму стало главной темой 16-го совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, которое проходило 23-24 сентября в Казани. В работе форума приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, сообщили в бюро по связям с общественностью и СМИ службы внешней разведки России (СВР).

Перед началом мероприятия собравшиеся возложили цветы к Вечному огню в казанском Парке Победы. На совещании было зачитано обращение к его участникам президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что сегодня речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. "Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу", – говорится в послании Владимира Путина.

Продолжая эту тему, директор СВР РФ Сергей Нарышкин, выступивший на открытии совещания, подчеркнул: "Наша общая цель - не допустить попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы в наших странах, обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан".

По итогам встречи руководители делегаций подписали меморандум. В нем говорится о более эффективном обмене разведывательной информацией и о дальнейшей активизации усилий в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.


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URL: https://www.vb.kg/381815
Теги:
СНГ, форум, терроризм, Кыргызстан
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