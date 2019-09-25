Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президент подарил Айсулуу Тыныбековой квартиру в Бишкеке (фото)

138  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 сентября, встретился с чемпионкой мира по борьбе среди женщин Айсулуу Тыныбековой, ее тренером Нурбеком Изабековым и с родителями девушки Гульпар и Болотом Тыныбековыми.

Глава государства поздравил Айсулуу, отметив, что она стала первой чемпионкой мира за все годы независимости Кыргызстана.

"Твоя золотая медаль - это большой успех кыргызского спорта, Кыргызстана, мы все очень рады. Покорив Чемпионаты Азии, Азиатские игры, ты добилась золотой медали на Чемпионате мира. Это результат твоего многолетнего неустанного труда и твоих тренеров. Мы знаем, как тяжело досталась победа. Верю, что на предстоящих Олимпийских играх ты также достигнешь успеха", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент выразил благодарность Нурбеку Изабекову, главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по борьбе среди женщин, посвятившему многолетний труд и опыт своей команде, и родителям Айсулуу Тыныбековой.

Айсулуу Тыныбекова выразила признательность президенту и всем кыргызстанцам за поддержку и еще раз подчеркнула,  что победу посвятила своей стране и кыргызстанцам.

Нурбек Изабеков напомнил, что среди стран Центральной Азии единственная Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль. Отметил, что эта первая победа является очень хорошим знаком для Кыргызстана и выразил благодарность Главе государства за поддержку.

В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков вручил чемпионке Тыныбековой сертификат на 3-х комнатную квартиру в Бишкеке, тренеру Изабекову денежное поощрение, родителям - именные часы Президента Кыргызской Республики.

Напомним, что Айсулуу Тыныбекова 20 сентября 2019 года заняла 1-е место на Чемпионате мира по борьбе среди женщин, прошедшего в г. Нур-Султан, Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381816
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, Сооронбай Жээнбеков, борьба, президент, спорт, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  