Президент подарил Айсулуу Тыныбековой квартиру в Бишкеке (фото)

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 сентября, встретился с чемпионкой мира по борьбе среди женщин Айсулуу Тыныбековой, ее тренером Нурбеком Изабековым и с родителями девушки Гульпар и Болотом Тыныбековыми.

Глава государства поздравил Айсулуу, отметив, что она стала первой чемпионкой мира за все годы независимости Кыргызстана.

"Твоя золотая медаль - это большой успех кыргызского спорта, Кыргызстана, мы все очень рады. Покорив Чемпионаты Азии, Азиатские игры, ты добилась золотой медали на Чемпионате мира. Это результат твоего многолетнего неустанного труда и твоих тренеров. Мы знаем, как тяжело досталась победа. Верю, что на предстоящих Олимпийских играх ты также достигнешь успеха", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент выразил благодарность Нурбеку Изабекову, главному тренеру национальной сборной команды Кыргызской Республики по борьбе среди женщин, посвятившему многолетний труд и опыт своей команде, и родителям Айсулуу Тыныбековой.

Айсулуу Тыныбекова выразила признательность президенту и всем кыргызстанцам за поддержку и еще раз подчеркнула, что победу посвятила своей стране и кыргызстанцам.

Нурбек Изабеков напомнил, что среди стран Центральной Азии единственная Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль. Отметил, что эта первая победа является очень хорошим знаком для Кыргызстана и выразил благодарность Главе государства за поддержку.

В завершение встречи Сооронбай Жээнбеков вручил чемпионке Тыныбековой сертификат на 3-х комнатную квартиру в Бишкеке, тренеру Изабекову денежное поощрение, родителям - именные часы Президента Кыргызской Республики.

Напомним, что Айсулуу Тыныбекова 20 сентября 2019 года заняла 1-е место на Чемпионате мира по борьбе среди женщин, прошедшего в г. Нур-Султан, Казахстан.