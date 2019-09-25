Спортсмены не попадут на чемпионат мира из-за критики Керимбековым властей?

С 7 по 12 октября в Южной Африке состоится чемпионат мира по пауэрлифтингу в экипировке. От Кыргызстана участвовать в нем должны два спортсмена – 53-летний Алимбек Рахимов и 58-летний Бакыт Керимбеков, оба рекордсмены на родине.

- Алимбек Рахимов - чемпион мира по пауэрлифтингу среди ветеранов 2017 года, неоднократный серебряный призер чемпионата – участвует в весовой категории 83 кг и в номинации стоит первый. Рахимов мог бы привезти золото для Кыргызстана. Я тоже хотел участвовать в категории 105 кг. По своим показателям стою на втором месте, но мог бы побороться за чемпионское звание, несмотря на свой возраст, - сообщил VB.KG президент Федерации пауэрлифтинга КР Бакыт Керимбеков.

Но флаг Кыргызстана под гимн республики может не подняться на этом чемпионате. Вылет спортсменов в ЮАР под большим вопросом. Как рассказывает Керимбеков, в этот раз посольство ЮАР в Астане запросило оригинал приглашения к участию в соревнованиях, но документ может не поспеть к началу чемпионата.

В связи с чем Федерация пауэрлифтинга обратилась с письмом в Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта о содействии в получении виз двум спортсменам, указанным выше, и двум тренерам - Сергееву Владимиру и Матказиеву Гапарали.

Последний, по словам президента Федерации, является не только тренером, но и единственным спонсором поездки на грядущий чемпионат.

Чтобы понять насколько важно его присутствие, напомним, в мае этого года Госагентство по спорту подписало приказ "О приостановлении командирований на соревнования и учебно-тренировочные сборы".

- В связи с дефицитом республиканского бюджета, а также в целях недопущения срыва подготовки сборных команд КР к предстоящим Олимпийским и Паралимпийским играм, приказываю: (…) приостановить финансирование всех спортивно-массовых мероприятий(…). Действие настоящего приказа не распространяется на сборные команды КР по видам спорта, готовящиеся на предстоящие Олимпийские и Паралимпийские игры, - говорится в документе.

- Это дискриминация и нарушение конституционных прав, - заявляет Керимбеков и продолжает, - раз нам государство не помогает, баткенцы и в частности Гапарали Матказиев для своего земляка-спортсмена Алимбека Рахимова собрали некоторую сумму, чтобы отправить его на соревнования, где он вполне может стать чемпионом мира. Но нам и здесь создают препоны.

Оказалось, что Дирекция по неолимпийским видам спорта не смогла подтвердить, что спортсмены и тренеры, приглашенные на чемпионат в ЮАР, являются членами национальной сборной команды КР по пауэрлифтингу IPF.

- Хотя они нас знают прекрасно. Нам и раньше говорили, что президенты федерации должны быть богатые люди и продвигать юниоров. А к пожилым такое отношение, как будто мы уже не спортсмены. Это обидно… Вчера Госагентство по спорту нам все-таки передали письмо о содействии в получении виз, но Матказиева Гапарали в список получателей не включили. Я спрашиваю, как так? Без него мы не можем полететь! Документально все законно, Матказиев приглашен. Но они не хотят его вписывать. Нам надо готовиться, бронировать билеты, а мы не можем, все идет насмарку, - возмущен президент Федерации пауэрлифтинга КР.

К слову, Керимбеков уверен, что все эти "палки в колеса" ему вставляют из-за критичных высказываний в адрес партии "Кыргызстан".

- Я выступил 3 июня на парламентских слушаниях в Жогорку Кенеше по поводу изменений в закон "О выборах". Тогда резко раскритиковал партию "Кыргызстан" за ее название. Потом в сентябре выступал в соцсетях. И теперь, как понимаю, за это мне создаются препоны. Ведь президент Национального олимпийского комитета Шаршенбек Абдыкеримов является неформальным лидером партии "Кыргызстан", а руководитель Госагентства по спорту Канат Аманкулов был секретарем НОКа при Мурате Саралиеве. У них есть взаимосвязь. Спорт втягивают в политику. Может думают, что если я получу медаль на чемпионате мира, то моя критика станет более весомой, - предположил Бакыт Керимбеков.

Вот, что еще интересно. В мае Федерация пауэрлифтинга также не смогла участвовать в соревнованиях в Японии, из-за отсутствия финансирования.

В преддверии этих соревнований Керимбеков писал письмо на имя спикера парламента Дастанбека Джумабекова, в котором раскритиковал награждение Валентины Шевченко орденом "Данк", так как она занимается непризнанным Международным олимпийским комитетом видом спорта, и заодно просил торага профинансировать поездку спортсменов в Японию.

Но ответа так и не пришло.

- Зато в июне мне пришло письмо, что парламентский комитет представляет меня к награждению орденом "Данк", но я не достоин этого, поэтому никаких документов не сдал.

Я бы лучше хотел поехать на чемпионат мира, возможно, получить там заслуженную награду… Но я готов уже и в ЮАР не ехать, и отказываюсь от этого ордена. Только дайте возможность вылететь Гапарали Матказиеву, чтобы Рахимов мог выступить и стать чемпионом, - с отчаянием заключил глава Федерации.