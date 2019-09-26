В Кыргызстане промышленное производство выросло на 5,4%

В Евразийской экономической комиссии подвели итоги промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС за 2018 год. Эти данные свидетельствуют, что такое сотрудничество, как заявлено, продолжает развиваться высокими темпами.

В ЕЭК отметили, что промышленное производство в целом по ЕАЭС в минувшем году выросло на 3,1%. При этом в большинстве стран Союза рост оказался значительно существеннее: в Армении – на 4,3%, Беларуси – на 5,7%, Казахстане – на 4,1%, Кыргызстане – на 5,4%. А вот в России такой показатель составил 2,9%.

"Благодаря принятым странами ЕАЭС мерам, в том числе в рамках реализации Основных направлений промышленного сотрудничества , продолжилась тенденция по наращиванию объемов промышленного производства, сформировавшаяся в 2016 и 2017 годах. В 2018 году положительные темпы прироста промышленности были обеспечены не только во всех странах ЕАЭС, но и практически во всех отраслях промышленности", – подчеркнул директор Департамента промышленной политики ЕЭК Николай Кушнарев.