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В Москве отметили День кыргызского языка

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- Евгений Денисенко
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Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию придания кыргызскому языку статуса государственного, состоялось 23 сентября в Москве, в большом зале "Ресурсного центра". Организаторами торжества выступили посольство КР в РФ, представительство общества "Кыргыз тили" в Москве и Московской области, литературные клубы "Москва кайрыктары" и "Аруу дүйнө".

Перед собравшимися выступили посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, председатель Союза писателей Кыргызстана Нурланбек Калыбеков, профессор МГУ им.М.Ломоносова Марклен Конурбаев, другие.

Как отметил Аликбек Джекшенкулов, через кыргызский язык мир узнал об уникальном культурном наследии – об эпосе "Манас". И основной задачей каждого соотечественника назвал сохранение этого языка, передачу его следующим поколениям. Посол также призвал приложить все усилия для того, чтобы восстановить языковую культуру в семье, приобщив детей к кыргызской литературе, кыргызской культуре, кыргызской духовности.

Участникам вечера была предложена концертная программа. Номера для нее подготовили юные слушатели центра обучения кыргызскому языку "Жаш тилек", студенты, обучающиеся кыргызскому языку в Московском государственном лингвистическом университете, артисты драматических театров "Мурас", "Аян", участники фольклорного ансамбля "Мырза-Айым". Свои стихи прочитали члены кыргызских литературных клубов в Москве, также были исполнены произведения на народных инструментах.


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URL: https://www.vb.kg/381838
Теги:
кыргызский язык, праздник, Россия, Москва, Кыргызстан, посол, Аликбек Джекшенкулов
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