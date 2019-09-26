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Лидер СДПК вручил именные стипендии студентам Уральского университета

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- Бакыт Стамов
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Студентам из Кыргызстана, которые учатся в Уральском федеральном университете, вручили именные стипендии. Ребята единовременно получили по 18 тысяч рублей за успехи в учебной и научной деятельности. Об этом редакции VB.KG сообщил председатель СДПК и глава Общественного фонда Суймонкула Чокморова, который и вручил награды учащимся ВУЗа.

По его словам, стипендии получили бакалавры и магистранты из Кыргызстана за успехи в учебе и науке.

- Стипендию Общественного фонда Суйменкула Чокморова получили Алиса Решетникова, Бекберди Назарканов, Марсель Кенешбеков и Калыйнур Калмурза уулу. Размер единовременной стипендии за один семестр составил 18 тысяч рублей. Мне очень приятно было вручать стипендии своим молодым землякам, тем более, что речь идет о моем родном ВУЗе. Помимо того, что я председатель СДПК, я еще и сопредседатель Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане. В 1990 году я окончил инженерно-экономический факультет этого университета, - сказал он.

После вручения стипендий Сагынбек Абдрахманов побеседовал со своими молодыми соотечественниками. В частности, он призвал их серьезно и ответственно подходить к месту выбора практики. По его словам, один из перспективнейших вариантов является компания "Кыргызалтын", в которой он долгое время проработал в должности вице-президента.

- Стремитесь работать там, где есть реальные возможности для профессионального и карьерного роста. И избегайте тех компаний, где вас будут долгие годы использовать исключительно как исполнителей. Карьерный рост очень важен. Мы, члены Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане, всегда готовы помочь в этом вопросе. Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники УрФУ умели выстроить наиболее эффективную карьерную траекторию, - подбодрил он студентов из Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381840
Теги:
вуз, Россия, стипендия, студенты, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов
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