Оскорбительная передача Андрея Малахова возмутила кыргызстанцев (видео)

Российский журналист и телеведущий Андрей Малахов в эфире своей передачи несколько раз сказал, что таксист из Кыргызстана Исламбек Акбаров мог намерено совершить наезд на мотоцикл сына российского миллиардера Александра Маругова. При этом телеведущий сомневается, что простой кыргызстанец может себе позволить "адвоката в костюме".

Передача вышла в эфир на телеканале "Россия 1" 24 сентября.

"Таксист, 23 года, мальчик из многодетной семьи. Только что закончил учиться на автослесаря. В Москве работает всего лишь год. До этого работал в Крыму сантехником. Теперь он решил быть водителем, и после ДТП у него появился шикарный адвокат и посольство", - Так Малахов представил зрителям Исламбека Акбарова. Кыргызстанца, который находился за рулем автомобиля, столкнувшись с которым погиб Александр Маругов.

Телеведущий выразил недоумение, что у кыргызстанца нашлись деньги на адвоката.

"Пятеро по лавкам спят, 10 долларов зарплата и тут адвокат в костюме", - иронизировал ведущий.

Насторожило гостей в студии, и то, что в судьбе соотечественника заинтересованы дипломаты из посольства Кыргызстана в России. Дескать, не каждого таксиста защищают сотрудники посольства.

В студии действительно находился представитель дипмиссии Кыргызстана, который лишь принес соболезнования матери погибшего.

Во время передачи Андрей Малахов и гости студии несколько раз повторяли, что смерть наследника миллиардера не могла быть случайной.

"За рулем был 23-летний сопляк. Дай ему 100 тысяч долларов, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул", - говорит Малахов.

После этого ведущий утверждает, что Исламбек Акбаров совершал разворот через двойную сплошную линию разметки, хотя на кадрах четко видно, что водитель поворачивал на зеленый сигнал светофора в положенном месте, тогда как мотоциклист в последние секунды перед столкновением резко набрал высокую скорость.

В Кыргызстане на передачу российского телеканала уже отреагировали. Депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева назвала высказывания ведущего шовинизмом.

"Малахов был не просто высокомерен, он в самом уничижительном варианте высказался про целую нацию, тем самым оскорбив нашу страну. И это говорит гражданин России, страны, которую мы считаем своим стратегическим партнером, и язык которой мы признали официальным языком КР. Шовинизм", - написала депутат в своем Твитере.

Напомним, 7 июля на Фрунзенском шоссе в Москве столкнулись машина такси и мотоцикл. Мотоциклист погиб от полученных травм. Им оказался сын миллиардера "колбасного короля" Александр Маругов. За рулем такси находился гражданин Кыргызстана Исламбек Акбаров. Сейчас он находится под арестом.

Интервью с адвокатом Исламбека Акбарова можно посмотреть на 34-й минуте. На 8-й минуте активист Роман Худяков озвучивает версию о якобе заказном убийстве