Страшное ДТП. Близ Канта женщину сбили две машины подряд (видео)

Близ Канта в селе Дмитриевка произошло страшное ДТП. Женщину-пешехода сбили подряд две машины, она погибла на месте. Об этом VB.KG сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП произошел накануне вечером примерно в 21.00 часов. Оба водителя не стали скрываться с места происшествия и дождались сотрудников УОБДД. Местные жители отмечают, что на этом участке дороги нет освещения, потому автонаезды здесь бывали и ранее.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области информацию о смертельном автонаезде подтвердили.

По данным ведомства, ДТП произошло на 26 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт в селе Дмитриевка Ысык-Атинского района. Водитель 1995 г.р. на автомашине ВАЗ 20 07, двигаясь с запада на восток, сбил женщину 1980 г.р., которая переходила дорогу.

После чего, сразу ее сбила едущая следом машина "Мерседес Спринтер" (грузопассажирский).

В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту начато досудебном производство.

Машины водворены на штрафстоянку.