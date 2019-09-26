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Перестрелка в Кара-Суу. Пострадавший сам в себя выстрелил

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- Бакыт Стамов
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Глава спорткомитета при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев не стрелял в Тологона Рахманбердиева. Об этом в интервью "Ош пирим" заявил сам пострадавший, который был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в ягодицу.

По его словам, у него с Кылычбеком Саркарбаевым всегда были братские отношения.

- Такого не было. У нас с ним братские отношения. По инциденту могу рассказать следующее. Я позвонил Кылычу, предложив попить вместе чай. Сразу встретиться не получилось, и мы встретились вечером. Сидели в машине, с нами были ребята Алтынбек и Бекболот. Во время разговора Бекболот сказал, что нашел пистолет. Я попросил его дать мне посмотреть оружие, так как я бывший сотрудник. Оказалось, пистолет был заряженным, и я случайно выстрелил в себя. Потом меня привезли в больницу, - рассказал он.

Напомним, ранее в милиции рассказали предварительную версию, что житель города Оша Кылычбек Саркарбаев на своем автомобиле начал преследовать автомашину, в которой находился Тологон Рахманбердиев. В районе села Кыргыз-Чек Саркарбаев. догнал автомашину и прижал ее к обочине. Между мужчинами произошла словесная перепалка, во время которой Саркарбаев выстрелил в Рахманбердиева. Последнего с ранением доставили в больницу, где госпитализировали в отделение реанимации.


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URL: https://www.vb.kg/381845
Теги:
Кара-Суйский район, Ошская область, перестрелка, спорт, Кыргызстан, Раимбек Матраимов
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