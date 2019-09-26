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Куттуктайбыз! В Бишкеке прошел массовый флешмоб ко Дню госязыка (видео)

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- Оксана Гут
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В этом году, напомним, страна отмечает юбилей – 30-летие со дня принятие закона "О государственном языке". Официальные мероприятия по этому случаю состоялись по всему Кыргызстану 23 сентября.

А сегодня, 26 сентября, в Бишкеке прошел массовый флешмоб, приуроченный ко Дню кыргызского языка.

Красочное действие проходило на площадке у Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова. Порядка пятисот школьников со всех районов столицы синхронно выступили с национальными танцами.

Между мальчиками и девочками прошли традиционные музыкальные соревнования "сармерден".

Кроме того, на площадке организованы импровизированный турнир по тогуз коргоолу и по альчикам (ордо). Оформлена выставка, посвященная госязыку, установлены юрты.

На праздник пришли не только горожане, но и туристы из разных стран.

Специально для VB.KG представители разных национальностей поздравили страну с праздником на государственном языке.


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URL: https://www.vb.kg/381849
Теги:
дети, кыргызский язык, праздник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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