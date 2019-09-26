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На Сахалине задержали кыргызстанца с наркотиками

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- Евгений Денисенко
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По подозрению в сбыте наркотических средств в Сахалинской области задержали 19-летнего гражданина Кыргызстана. Его взяли с поличным, проинформировали в Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по этому российскому региону.

Как сообщается, ранее оперативникам уже поступала информация о том, что этот молодой человек занимается распространением на территории областного центра запрещённых к обороту веществ. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан. В ходе личного досмотра кыргызстанца правоохранители обнаружили при нем пластмассовую тару, внутри которой находился пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что это наркотическое средство синтетического происхождения.

При проведении дальнейших оперативных мероприятий полицейские задержали двух потребителей зелья, а также изъяли два тайника-закладки, которые гражданин КР подготовил для последующего сбыта. Всего в рамках операции стражи порядка изъяли более 50 грамм наркотика.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.


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URL: https://www.vb.kg/381851
Теги:
задержание, наркотики, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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