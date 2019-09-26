Жээнбеков: Обеспечение населения чистой водой - приоритет моей деятельности

"Обеспечение населения чистой водой - приоритет моей президентской деятельности", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 26 сентября, в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, во время мероприятия по закладке капсулы под строительство водозабора, который обеспечит системой питьевого водоснабжения село Ичке-Булун Джети-Огузского района.

Директор Департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов Аскарбек Токтошев и директор АРИС Бекжан Супаналиев проинформировали о текущих проектах по чистой воде, в том числе и в рамках проекта устойчивого развития сельского водоснабжения.

Сооронбай Жээнбеков отметил актуальность проблемы обеспечения населения чистой водой в регионах страны. Жители отдельных сел испытывают большие неудобства и трудности, наносится вред их здоровью.

Глава государства еще раз подчеркнул, что решение данного вопроса является одним из приоритетов его президентской деятельности. На эти цели выделяются необходимые средства из республиканского бюджета и привлекаются средства международных партнеров по развитию.

Аскарбек Токтошев отметил, что строительство водозабора в селе Ичке-Булун планируется завершить в 2020 году. На эти цели предусмотрено порядка 30 млн сомов.

Проект устойчивого развития сельского водоснабжения реализуется по линии АРИС совместно со Всемирным банком и нацелен на реабилитацию систем водоснабжения и улучшение санитарии населенных пунктов страны. Всего АРИС намерен реализовать проекты по чистой воде в 117 из 653 сел до 2024 года.

Общаясь с местным населением, Президент отметил, что проблема чистой воды остро стоит по всей стране. Напомнил, что одним из его предвыборных обещаний в качестве кандидата на должность Президента Кыргызской Республики было полностью решить вопрос обеспечения чистой водой населения.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что ведутся активные работы по строительству и реабилитации систем питьевого водоснабжения по всей республике. Отметил, что до 2024 года вопрос с чистой водой будет полностью решён.

Вместе с этим Глава государства призвал местное население бережно относиться к объектам питьевого водоснабжения, так как рациональная и правильная эксплуатация систем также влияет на срок его службы.