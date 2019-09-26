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Бабанов как влиятельный политический игрок больше не существует?

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- Оксана Гут
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Сегодня в соцсетях появились фотографии основателя партии "Республика" Омурбека Бабанова на борту самолета. Вместе с ним на кадрах запечатлен его ближайший соратник, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

Источник в партии сообщил VB.KG, что главный "республиканец" вылетел в Москву. Но для какой цели и когда именно вернется в Кыргызстан, якобы не знают даже его сопартийцы. А кто знает держит эту информацию в секрете.

Стоит отметить, что "туман" над "Республикой" стал нависать почти как месяц назад. Появились разговоры о том, что Омурбека Бабанова решили сменить на нового лидера. И даже открыто обсуждались претенденты – главное, чтобы были приближенными и поддерживали политику "экса". К слову, Мирлан Жеенчороев один из них. Однако, сам депутат не раз в разговоре с VB.KG отрицал даже саму мысль о смене руководителя.

Как бы то ни было, политологи предположили, что Бабанов передает свои полномочия из-за давления властей. Ища компромиссов с действующий властью, политик предпочел не занимать активную позицию в политике, считает эксперт Марс Сариев. Он, ранее предрекающий Омурбеку Бабанову взлет в политической карьере и, в частности, премьерское кресло, теперь уже уверен в обратном.

- Наверное, все заметили, что Бабанов после прилета совершенно не проявляет политическую активность. Также в последнее время мало слышно о его допросах в Финполе и ГКНБ. Зато появилась информация, что ТЦ "Азия Молл" имеет уже других владельцев. Может это некий компромисс. Бабанов уходит из политики и вариант с назначением на пост премьер-министра уже не проходит. Власть, зная об его потенциале и поддержке электората, не станет рисковать. Ведь со временем он может выйти из-под контроля, - рассуждает Марс Сариев.

Политолог считает, что по возвращению (а оно обязательно будет) Бабанов отныне будет заниматься только бизнесом, возможно, собственными инвестиционными проектами в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/381858
Теги:
выборы, Москва, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, политика, Жогорку Кенеш, Марс Сариев, Омурбек Бабанов
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