Абылгазиев: Аварийных, "контейнерных" и палаточных школ в стране не будет

В первоочередном порядке будет профинансировано строительство новых общеобразовательных учреждений вместо аварийных школ. Об этом премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев заявил на совещании по обсуждению хода строительства образовательных объектов по статье "капитальные вложения", передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе совещания отмечено, что в период с 2017 по 2018 годы по республике было построено 243 образовательных объекта. Из них 121 школа и спортивные залы, 122 детских сада. На эти цели было выделено 5,2 млрд сомов. В 2019 году завершены строительные работы на 46 объектах, в том числе 28 школ, а также 18 детских садов.

Премьер-министр подчеркнул, что особую озабоченность вызывают школы, находящиеся в аварийном состоянии.

- Аварийных, "контейнерных", палаточных школ в нашей стране не должно быть. На сегодня таковых насчитывается 17 школ и по ним необходимо ускорить строительные работы и решить вопрос финансирования. Это должно рассматриваться в первоочередном порядке, и несмотря на объективные трудности с доходами бюджета, мы изыщем средства на строительство школ и добьемся того, чтобы в республике не осталось ни одной аварийной школы, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

На совещании было отмечено, что при возведении новых объектов образования отсутствовал системный подход, и в силу различных причин, которые иногда имели политический характер, разворачивалось строительство больших школ там, где потребность в школе не была такой высокой. Такая ситуация приводила нередко к тому, что при наличии острых проблем с нехваткой школ в отдельных нуждающихся районах, в других новые объекты образования не были заполнены.

Премьер-министр подчеркнул, что такие проблемы с объектами образования говорят о необходимости принятия неотложных мер по систематизации общей работы, и перед новым руководителем профильного министерства стоят задачи по их решению. Он подчеркнул, что должен быть представлен конкретный план внедрения новых подходов при возведении объектов образования.

Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы повышения качества образования, улучшения материально-технической базы школ. Так, был поднят вопрос внедрения единых стандартов при строительстве и оборудовании школ, а также единообразного соблюдения требований экологической безопасности, чтобы повсеместно использовались только безвредные строительные и отделочные материалы.

По итогам встречи глава правительства дал Министерству финансов, Министерству образования и науки, а также Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ряд конкретных поручений.