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Омурбек Бабанов: Я никуда не убегаю

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- Бакыт Стамов
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Лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов прокомментировал публикации кыргызстанских СМИ по поводу своего отъезда в Москву. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети.

По его словам, он никуда не убегал и обязательно вернется на родину. Правда, насколько продлится его поездка он не уточнил.

"Хочу поблагодарить представителей средств массовой информации за активный интерес к моей персоне. Я занимаюсь своими делами, требующими и внутренние и международные поездки. Хотел бы подчеркнуть, что никуда и ни от кого не убегал и не убегаю. Как вы знаете, я своевременно посещаю следственные органы в качестве свидетеля и верю, что за это время также смог помочь им прояснить детали и свою правоту. У меня нет ограничений по передвижениям. Поэтому я вылетел по своим делам и конечно же вернусь в Родной Кыргызстан", - написал он.

Напомним, сегодня в соцсетях появились фотографии основателя партии "Республика" Омурбека Бабанова на борту самолета. Вместе с ним на кадрах запечатлен его ближайший соратник, депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев.

Источник в партии сообщил VB.KG, что главный "республиканец" вылетел в Москву. Но для какой цели и когда именно вернется в Кыргызстан, якобы не знают даже его сопартийцы.


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URL: https://www.vb.kg/381869
Теги:
Омурбек Бабанов, побег, Россия, Москва, Кыргызстан, Республика
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