Айтматова не исключает, что фонд ее отца могут использовать преступники

После резонансного расследования о выведенных из Кыргызстана 700 млн долларов необходимо проверить в стране все общественные и благотворительные фонды. Об этом редакции VB.KG заявила экс-депутат Ширин Айтматова.

По ее словам, многие из этих благотворительных фондов используются для отмывания денег.

- До сих пор нет реакции властей на расследование по 700 млн долларов, которые якобы вывела из страны семья Матраимовых. В этой связи проверку нужно начать с фонда Исмаила Матраимова. Затем проверить все благотворительные фонды в стране, которые должны пройти аудит. Многие из них, я думаю, занимаются отмыванием преступных денег. Нужно проверить даже крупные благотворительные фонды Розы Отунбаевой, и Чингиза Айтматова, - заявила она.