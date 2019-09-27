Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Айтматова не исключает, что фонд ее отца могут использовать преступники

221  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После резонансного расследования о выведенных из Кыргызстана 700 млн долларов необходимо проверить в стране все общественные и благотворительные фонды. Об этом редакции VB.KG заявила экс-депутат Ширин Айтматова.

По ее словам, многие из этих благотворительных фондов используются для отмывания денег.

- До сих пор нет реакции властей на расследование по 700 млн долларов, которые якобы вывела из страны семья Матраимовых. В этой связи проверку нужно начать с фонда Исмаила Матраимова. Затем проверить все благотворительные фонды в стране, которые должны пройти аудит. Многие из них, я думаю, занимаются отмыванием преступных денег. Нужно проверить даже крупные благотворительные фонды Розы Отунбаевой, и Чингиза Айтматова, - заявила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381873
Теги:
благотворительность, проверки, Раимбек Матраимов, Чингиз Айтматов, Ширин Айтматова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  