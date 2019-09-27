В Кыргызстане школьникам нашли замену интернету

Интернет в последние годы становится все более доступным для кыргызстанцев. Если еще примерно 5 лет назад доступ во всемирную сеть могли позволить себе лишь жители столицы, сейчас это вполне привычная вещь и для жителей регионов.

Сегодня интернет играет немаловажную роль в современном образовании. Такие проблемы как нехватка школьных учебников могли бы решиться благодаря качественному доступу в интернет. Учитывая этот факт, Министерство образования Кыргызстана проводило большую работу в этом направлении и за 2 года подключило почти 2 тыс. государственных школ к интернету, а это почти 90% всех школ в стране. Однако, как показал анализ, у школьников по-прежнему нет доступа к всемирной сети. Опасаясь того, что ученики будут использовать интернет не по назначению, руководство школ не предоставляет школьникам к нему доступ.

Нашли инновационное решение этой проблемы представители Интернет-сообщества в Кыргызстане (ISOC). Им удалось предоставить школьникам аналог интернета, при этом содержащий исключительно образовательный контент. То есть она содержит википедию на кыргызском, русском и английском языках, Академию Хана на английском языке, тысячи видео уроков, аудио и электронных книг. Все эти цифровые учебные материалы доступны в офлайн режиме, другими словами не нуждается в доступе в интернет. Доступ в эти цифровые библиотеки будет осуществляться через телефоны, планшеты, компьютеры и любые другие персональные устройства с технологией вай фай.

"Как известно, в интернете есть огромное количество образовательных ресурсов, которые помогли бы нашим детям получить доступ к самым передовым знаниям онлайн. К сожалению, сейчас очень много школьников не могут смотреть образовательные видео, читать онлайн-книги и пользоваться всеми образовательными ресурсами. Чтобы эту проблему решить, мы запустили проект Ilimbox", - рассказывает представитель Интернет-сообщества в Кыргызстане (ISOC) Талант Султанов.

Устройство позволяет получать доступ ко всем образовательным ресурсам без подключения к интернету, иными словами в офлайн режиме. Как пояснил редакции VB.KG технический руководитель проекта Эржигит Имамов, не каждый школьник имеет компьютер, но зато около 70 процентов имеют телефон.

- Миникомпьютер включает собственный интернет, который распространяется посредством вай фай. И это называется не интернет, а интранет. Ребенок подходит, подключается к нему, скачивает себе все что нужно и может читать дома. При этом радиус действия вай фая примерно 15 метров. Обычно мы устанавливаем устройства в библиотеках. Ученики приходят туда и если не находят нужную книгу, то ищут ее в нашей программе. Пока мы апробируем устройства, смотрим в чем недостатки, чтобы доработать их. В дальнейшем мы планируем уже индивидуально подходить к каждой школе. То есть в какой именно образовательной литературе или видеоуроках нуждается та или иная школа. Уже совсем позже, когда этот проект охватит большее количество школ, мы на своем сайте дадим инструкцию, как самостоятельно собрать такое устройство, - пояснил он.

Стоит отметить, что устройство IlimBox установили уже в 66 школах Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей. В данных школах была проведена презентация проекта "Ilim box" затем апробирование устройства с учащимися и учителями и вручение прибора. В ходе беседы были затронуты темы важности образования и самообразования. Выбор школ был обусловлен несколькими факторами: нет доступа к сети Интернет у учащихся, нехватка книг, а также количество учащихся превышало допустимый максимум, тем самым возрастала вероятность низкой успеваемости в школах без соединения к сети, а также на выбор учебных заведений повлиял список предложенных школ Министерством образования и науки КР.

В рамках проекта планируется охватить все регионы Кыргызстана и установить IlimBox в общей сложности 100 устройств в школах, испытывающих проблемы с доступом к интернету. Каждое образовательное учреждение получает IlimBox бесплатно. Проект финансируется Alumni Engagement Innovation Fund 2018 (AEIF) в рамках инновационных решений глобальных проблем и программой Beyond the Net ISOC.