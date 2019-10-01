Паскаль Лоро: Кыргызстан может найти свое экономическое ноу-хау (видео)

Специальный представитель Министра Европы и иностранных дел по экономической дипломатии в Центральной Азии, французский политик Паскаль Лоро, побывавший в Кыргызстане с ознакомительным визитом, согласился дать интервью редакции VB.KG.

В частности, рассказать о тех направлениях, в которых ему предстоит работать в Кыргызстане. По его словам, он планирует бывать в Кыргызстане несколько раз в год, для того чтобы помочь сближению наших стран на экономической основе.

К примеру, от отметил, что сейчас идут переговоры о приобретении французских вертолетов для МЧС Кыргызстана по работе с туристами в горах. Также он затронул несколько других аспектов сотрудничества, подчеркнув, что Франция решилась на стремительное наращивание экспорта, а любая маленькая страна может найти своей экономическое ноу -хау.

- Прежде всего надо сказать, что сегодняшняя экономика стала центральным элементом в международных отношениях. Поиск рынка, успешной экономики - это стало сегодня основной целью дипломатии, а в глобальном смысле - целью международной политики государств. Экономика - это структурирующий элемент баланса сил, доли власти, а еще это элемент, который может позволить блистать на международной арене. Можно быть маленькой страной, но при этом иметь настоящее экономическое ноу-хау и стать страной с мощной экономикой, с которой будут считаться. Например, Сингапур, совсем небольшое государство, известное во всём мире, благодаря своему экономическому и технологическому потенциалу, - сказал он.

Также Паскаль Лоро пояснил, что представляет из себя экономическая дипломатия, которую он и представляет.

- Это те самые амбиции, направленные на то, что чтобы предприятия той или иной страны завоевывали рыночные преимущества, получали свои доли рынка, контракты и т.д. И всё это делается для того, чтобы поддержать предприятия и продвигать экономику за пределами своих границ с выгодой для страны. И в этом смысле, Франция, будучи большим государством, открытым всему миру, занимающее 5 место среди стран с развитой экономикой, а также со своими амбициями и интересами за пределами своих границ, решилось на стремительное наращивание своих возможностей в экспорте в развитии взаимовыгодного партнерства со странами третьего мира и вот именно это и называется нашей экономической дипломатией, - добавил он.

Более полное интервью Паскаля Лоро смотрите в репортаже VB.KG: