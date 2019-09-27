КИТ-2019: Реализованные государственные услуги в MegaPay.

На крупнейшем форуме информационных технологий "КИТ-2019" компания MegaCom презентовала обновленную версию приложения MegaPay, которое дополнено возможностью получения порядка 20-ти госуслуг и сервисов, реализованных в рамках концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан".

В своем выступлении руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан уулу Керим отметил, что на сегодняшний день - это наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.

Теперь многочисленным пользователям MegaPay по всей стране доступны следующие 12 новых государственных услуг:

· АИС "Регистр транспортных средств";

· Сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности;

· Информация о сумме налога за транспортные средства;

· Выписка по выплатам в бюджет по ПИН;

· Выписка по выплатам из бюджета по ПИН;

· Сведения о паспортных данных граждан (серия и №);

· Информация по предоставлению сведений ИНН;

· Информация о получателе пенсии (с суммой);

· Информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой);

· Актуальные фотографии граждан (ИНН);

· Информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;

· Сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения).

Напомним, что еще 16 августа 2019 года компания MegaCom первой среди мобильных операторов страны запустила опцию цифрового концепта "Государство как платформа" совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС). Тогда в приложении MegaPay были реализованы 5 госуслуг:

· Оплата налога на авто;

· Наличие документа в бюро находок;

· Проверка аттестата о среднем образовании;

· Проверка диплома о высшем образовании;

· Штрафы в рамках проекта "Безопасного города".

Подобная инициатива направлена на предоставление нового уровня удобства, комфорта для граждан страны при пользовании различного рода услугами. До конца текущего года и в течении следующего 2020 года мобильный оператор связи совместно с государственными органами планирует внедрить порядка 100 госуслуг в мобильное приложение MegaPay.