КИТ-2019: Реализованные государственные услуги в MegaPay.

На крупнейшем форуме информационных технологий "КИТ-2019" компания MegaCom презентовала обновленную версию приложения MegaPay, которое дополнено возможностью получения порядка 20-ти госуслуг и сервисов, реализованных в рамках концепции цифровой трансформации "Санарип Кыргызстан".
В своем выступлении руководитель отдела цифрового маркетинга Нурлан уулу Керим отметил, что на сегодняшний день - это наибольшее количество внедренных услуг в электронном виде через подобное мобильное приложение.
Теперь многочисленным пользователям MegaPay по всей стране доступны следующие 12 новых государственных услуг:
· АИС "Регистр транспортных средств";
· Сервис проверки наличия/отсутствия налоговой задолженности;
· Информация о сумме налога за транспортные средства;
· Выписка по выплатам в бюджет по ПИН;
· Выписка по выплатам из бюджета по ПИН;
· Сведения о паспортных данных граждан (серия и №);
· Информация по предоставлению сведений ИНН;
· Информация о получателе пенсии (с суммой);
· Информация о периодах работы застрахованного лица (с суммой);
· Актуальные фотографии граждан (ИНН);
· Информация о статусе застрахованности по фонду ОМС;
· Сведения о статусе водительских удостоверений (ПИН + № удостоверения).
Напомним, что еще 16 августа 2019 года компания MegaCom первой среди мобильных операторов страны запустила опцию цифрового концепта "Государство как платформа" совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики (ГКИТиС). Тогда в приложении MegaPay были реализованы 5 госуслуг:
· Оплата налога на авто;
· Наличие документа в бюро находок;
· Проверка аттестата о среднем образовании;
· Проверка диплома о высшем образовании;
· Штрафы в рамках проекта "Безопасного города".
Подобная инициатива направлена на предоставление нового уровня удобства, комфорта для граждан страны при пользовании различного рода услугами. До конца текущего года и в течении следующего 2020 года мобильный оператор связи совместно с государственными органами планирует внедрить порядка 100 госуслуг в мобильное приложение MegaPay.