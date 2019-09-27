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До спортплощадки, которую открывал Алексей Федосеев, нет никому дела?

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- Оксана Гут
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В редакцию VB.KG обратился с возмущением бишкекчанин. Он рассказал, что на пересечении бульвара Молодой Гвардии с улицей Киевская уже полгода как разгромлена спортивная площадка. И до этого совершенно никому нет дела. Судя по фотографиям, которые мужчина прислал в редакцию, сломанные тренажеры валяются не только на земле, но и висят на деревьях.

- С февраля месяца в таком состоянии. Киевская-Молодая Гвардия по бульвару, напротив "РСК банка". Устанавливал "РСК банк", - сообщил читатель.

От редакции отметим, на торжественное открытие этой самой площадки в 2016 году собрались тогдашние замминистра культуры, туризма и информации Фархад Бекманбетов, председатель горкенеша Алмаз Кененбаев, вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Айгуль Рыскулова, председатель Управления по физкультуре и спорту мэрии Бишкека Ырысбек Мааткабылов, председатель правления "РСК Банк" Азизбек Оморкулов и другие.

Более того, для тестирования тренажеров был приглашен титулованный гость, чемпион мира по кикбоксингу по версии WBKF и W5 в разделе К-1 Алексей Федосеев.

На площадке было установлено современное оборудование: большой спортивный комплекс, ростомер и уличные тренажеры для занятий спортом и поддержания здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/381881
Теги:
Алексей Федосеев, Министерство культуры и туризма, мэрия, РСК Банк, спорт, Бишкек, Кыргызстан
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