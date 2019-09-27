В посольстве США не подтвердили информацию про задержанных волонтеров

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области были задержаны два волонтера Корпуса мира США с килограммом марихуаны. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

По данным ведомства, 19 сентября милиция остановила такси с двумя пассажирами, которыми оказались граждане Соединенных Штатов.

- При них был обнаружен пакет массой более 1 килограмма 26 граммов веществом, схожим с марихуаной. По факту незаконного хранения наркотических средств возбудили уголовное дело. Одного из задержанных суд постановил взять под стражу на два месяца. Он находится в ИВС. Он преподавал в школе Аксыйского района английский язык", - сообщили в милиции.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась в посольство США в Кыргызстане, сотрудник пресс-службы которой обещал позже дать ответ.

- Я пока не в курсе. Оставьте свой телефон, мы вам перезвоним, - сказал он.