После передачи Малахова российских дипломатов вызвали в МИД для беседы

Накануне,26 сентября, в МИД КР вызвали Советника-посланника Посольства Российской Федерации в Кыргызстане. Причиной встречи стала передача журналиста Андрея Малахова, вышедшая на российском телеканале "Россия 1". Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи представитель МИД КР отметил ситуацию вокруг высказываний известного российского телеведущего Андрея Малахова в эфире телепередачи "Прямой эфир с Андреем Малаховым" 24 сентября 2019 года относительно ДТП с участием гражданина КР Исламбека Акбарова", – говорится в сообщении МИД.

Дипломаты обратили внимание коллеги, что в ходе телепередачи ведущий некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина КР Исламбека Акбарова, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб гражданин России Александр Маругов.

Представитель МИД КР выразил озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.

Напомним, в эфире телеканала "Россия 1" вышла передача, в которой ведущий Андрей Малахов и гости в обвинительном тоне рассказывали о ДТП в котором погиб сын российского миллиардера Александр Маргулов. Авария о которой идет речь произошла 7 июля в Москве. Погибший ехал на мотоцикле и врезался в машину такси, которая поворачивала с шоссе. Водитель такси Исламбек Акбаров сейчас находится под стражей, расследование ДТП еще не завершено.